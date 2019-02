Star aus "Sex and the City" Kim Cattrall geht mit Seifenoper "Filthy Rich" wieder in Serie

Als Regisseur der Serie fungiert demnach Tate Taylor ("Girl on the Train"), Cattrall soll neben der Hauptrolle auch noch als Produzentin der Serie mitwirken. Zuletzt war Cattrall in der CBS-Horrorserie "Tell Me a Story" zu sehen gewesen, ihr letzter Kinofilm ist auf das Jahr 2010 datiert - und hört auf den Namen "Sex and the City 2".