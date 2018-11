Star aus "Familie Dr. Kleist" Francis Fulton-Smith: Skurrile Szene mit Arnold Schwarzenegger

Die 100. Folge der beliebten TV-Serie "Familie Dr. Kleist" (seit 2004) läuft am heutigen Dienstag (6.11.) ab 18:50 Uhr im Ersten. Auch dieses Mal kommen die Fans von Hauptdarsteller Francis Fulton-Smith (52, "Grießnockerlaffäre") alias Dr. Christian Kleist wieder voll auf ihre Kosten. Das schönste Kompliment, dass er bisher von seinen Anhängern gehört hat? "Egal, was Sie spielen, Sie sind immer glaubwürdig", verrät der gebürtige Münchner im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.