Auf den ersten Blick könnte man Lulu Lewe für Sarah Connor halten, denn die 27-Jährige sieht ihrer älteren Schwester sehr ähnlich. Erste öffentliche Aufmerksamkeit erlangte sie 2001 durch den Auftritt im Musikvideo von "From Sarah with Love", in dem sie eine junge Version der Sängerin spielte. Jetzt hat sie überraschend geheiratet.