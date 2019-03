Standards nicht eingehalten Ex-Pflegerin von Stephen Hawking verliert Zulassung

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 14. März 2018, starb der Astro-Physiker Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren. Jetzt entschied die britische Aufsichtsbehörde für Pflegepersonal, dass seine ehemalige Pflegerin Patricia Dowdy ihre Zulassung verliert. Dies berichtet unter anderem die Zeitung "The Guardian". Sie hätte es versäumt, die Standards von "guter und professioneller Pflege zu betreuen", so die Begründung.