In der Bundesliga kommt er zwar immerhin auf 24 Einsätze, stand aber nur 16 Mal in der Startelf. Achtmal wurde Rudy eingewechselt, weitere acht Mal saß er neunzig Minuten lang auf der Bank. Noch frustrierender sieht die Champions-League-Bilanz des gebürtigen Schwaben aus: Nach der Gruppenphase wurde Rudy zum Bankdrücker degradiert, kam zu keiner einzigen Einsatzminute mehr. Definitiv zu wenig für die Ansprüche, die Sebastian Rudy an sich und seine Rolle in der Mannschaft stellt.