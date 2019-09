BR-Stammtisch: Wer ist Ursula Münch?

Das Interesse an Politik entdeckte Ursula Münch früh. Bereits zu Hause in der Familie wurde viel über Politik gesprochen und diskutiert. Nach ihrem Abitur in Göppingen zog die aus Baden-Württemberg stammende Münch nach Bayern. An der Ludwig-Maximilians-Universität in München studierte sie Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Psychologie sowie Neuere Geschichte. 1989 promovierte sie, 1996 folgte die Habilitation. Drei Jahre später wurde sie Professorin für Innenpolitik und Vergleichende Regierungslehre an der Universität der Bundeswehr München.