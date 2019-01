Stajan trifft doppelt EHC München feiert Derbysieg zum Jahresbeginn

Im Mittelabschnitt trafen dann in eine EHC-Drangphase die Ice Tigers (24., Dane Fox), ehe drei Minuten später Yasin Ehliz in Form eines Powerplaytreffers zum 3:1 traf. In der Schlussphase des zweiten Abschnitts stellte Yannic Seidenberg per Schlagschuss von der blauen Linie auf 4:1 (37.).