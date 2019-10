Staffelstart am 14. Oktober "Bauer sucht Frau": So begehrt sind die diesjährigen Kandidaten

Am 14. Oktober startet die TV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" in die nun mehr 15. Staffel. Von abflachendem Interesse scheint dabei kaum die Rede sein zu können. Denn wie der Sender RTL nun bekannt gab, ist in diesem Jahr ein echter Run auf die zehn teilnehmenden Single-Landwirte zu verzeichnen. Insgesamt 28 Frauen hoffen beim Scheunenfest darauf, den Mann ihrer Träume kennenzulernen.