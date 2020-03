Staffel zwei schon beschlossen "Star Trek: Picard": Mit Warpgeschwindigkeit zum Staffelfinale

Bereits an diesem Freitag (27. März, Amazon Prime) steht das Staffelfinale von "Star Trek: Picard" an. Auf seine alten Tage muss sich Jean-Luc alias Patrick Stewart (79, "Green Room") darin mal eben um das Schicksal des gesamten Universums kümmern. Bereits der Trailer zum zweiten Teil der Final-Doppelfolge "Et in Arcadia Ego" verheißt viel Action und eine epochale Schlacht um die Zukunft der Föderation.