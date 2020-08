Staffel zwei im Free-TV Hitserie "Big Little Lies": Wird es weitere Folgen geben?

Die zweite Staffel setzt nach den turbulenten Ereignissen in der Nacht der Wohltätigkeitsveranstaltung ein. Die "Monterey Five" - Celeste (Kidman), Madeline (Witherspoon), Jane (Woodley), Bonnie (Kravitz) und Renata (Dern) - sammeln die Scherben ihrer Lieben auf und versuchen, die Situation durchzustehen. Als Celestes Schwiegermutter Mary Louise (Meryl Streep) auftaucht, wird es komplizierter, denn sie will herausfinden, was wirklich mit ihrem Sohn Perry (Alexander Skarsgard) passiert ist. Wird das Geheimnis der "Monterey Five" auffliegen? Können sie ihre Leben wieder auf Spur bringen oder zerbrechen sie daran?