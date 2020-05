Staffel zwei für Herbst geplant So geht es weiter mit "The Mandalorian"

Alte und neue Stars

Mehrere Darsteller aus der ersten Staffel werden auch in den kommenden Episoden wieder dabei sein, allen voran Pedro Pascal (45) in der Hauptrolle des "Mando" alias Din Djarin. Ebenfalls mit dabei sind wieder Gina Carano (38) in der Rolle der Cara Dune und Carl Weathers (72) als Greef. Giancarlo Esposito (62) als Moff Gideon wird vermutlich der Hauptgegner in Staffel zwei werden, der Schauspieler versprach für die neuen Folgen schon mal viel "Lichtschwert-Action"...