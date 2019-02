Musiker unter sich

Schlagersängerin Ella Endlich bleibt nicht die einzige Dame, die die Musik-Welt in der Tanz-Show vertreten wird. Eine ihrer Konkurrentinnen heißt Kerstin Ott (37). Sie machte sich 2016 mit dem Song-Remix "Die immer lacht" einen Namen. Zur gleichen Zeit etablierte sich auch Lukas Rieger (19, "Bella") in der Musik-Szene. Er geht als erster männlicher Teilnehmer von "Let's Dance" ins Rennen und sagt: "Ich möchte die Herausforderung an mich nehmen und mich von Show zu Show verbessern." Zwar liegt sein Tanzkurs noch nicht allzu lange zurück, "ein bisschen Schiss" habe der Popsänger vor der Jury aber dennoch.