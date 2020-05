Staffel 34 ohne Jan Fedder Neue Fälle für das "Großstadtrevier" sind schon in Arbeit

Im "Großstadtrevier" hieß es am vergangenen Montag Abschied nehmen. Die 33. Staffel endete mit einem emotionalen Brief und dem von Jan Fedder (1955-2019) selbst gesungenen Lied "La Paloma". Der 64-Jährige, der in der ARD-Serie jahrelang den Polizeioberkommissar Dirk Matthies verkörperte, ist am 30. Dezember vergangenen Jahres überraschend verstorben. Nun gehen die Kriminalgeschichten rund um das Team vom 14. Kommissariat im Hamburger Kiez ohne ihn weiter.