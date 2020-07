München - Im Streit über Diesel-Fahrverbote in Ballungszentren geht der Deutsche Städtetag auf Konfrontationskurs zur Deutschen Umwelthilfe (DUH). "Fahrverbote sind keine gute Lösung, um saubere Luft zu erreichen", sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Städtetages, Verena Göppert, der AZ. Verbote dürften nur "das letzte Mittel sein, wenn nicht auf anderem Wege die Grenzwerte eingehalten werden können." Durch zahlreiche Maßnahmen sei der Ausstoß von Stickoxiden aber bereits zurückgegangen. Die Umwelthilfe hingegen pocht auf weitere Verbote. Sie hat mittlerweile 40 Klagen dazu eingereicht und will am Dienstag eine Zwischenbilanz ziehen. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer kritisierte die Bundesregierung dafür, Probleme zu lange ignoriert zu haben.