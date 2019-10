Verkehr

Einen autofreien Mittleren Ring fordern? "Das ist uns viel zu einfach", sagt Fischer. Anders als die Jusos, die sich sehr wohl dieses Ziel gesetzt haben, will die München-SPD doch lieber auf eine Mischung setzen. So hatte auch SPD-Chefin Claudia Tausend am Montag im AZ-Interview angekündigt: "München soll keine reine Radlstadt werden."