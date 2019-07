Isarvorstadt - Es ist vollbracht! Jahre intensiver Arbeit zusammen mit Gerhard Polt und allen Helfern haben sich gelohnt: Die erlösende Nachricht kam heute Morgen", sagt Marianne Wille aus dem Vorstand des "Forum Humor und Komische Kunst". Am Mittwochabend hat sich die Vollversammlung des Stadtrats hinter den Plan gestellt, aus der alten Viehbank ein Haus des Humors zu machen: "Im Zuge der Wandlung des Viehhofgeländes zu einem innerstädtischen Quartier mit einer Mischnutzung aus Wohnraum, Gewerbe und öffentlichen Freiflächen, steht auch dessen kulturelle Entwicklung im Fokus. Deshalb wird die Etablierung eines Forum Humor in der ehemaligen Viehhofbank weiter vorangetrieben", heißt es in Verwaltungsdeutsch. Jetzt jubelt Marianne Wille: "Das Forum Humor ist damit durch!"