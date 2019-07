Kurz vor einer möglichen Entscheidung möchte die Rathaus-CSU die Pläne aber noch anpassen. So soll die Strecke etwa statt über Blumenstraße, Frauenstraße und Thomas-Wimmer-Ring über Oberanger, Rosental, Kustermannfahrbahn und Sparkassenstraße führen. Einen entsprechenden Änderungsantrag will die CSU am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats einbringen.