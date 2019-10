Wie die AZ bereits berichtete, soll im Rahmen des Baus der Zweiten Stammstrecke ein Bahnhof im Rohzustand am Hauptbahnhof entstehen. Dieser soll wie in etwa vorhergesehen 393 Millionen Euro kosten. Über eine entsprechende Vorlage soll der Stadtrat am Mittwoch beraten. Der Rohbau muss schon jetzt entstehen, um die spätere Verknüpfung mit der Zweiten Stammstrecke sicherzustellen. Nach derzeitigem Stand soll die Linie mit sechs geplanten Stationen zwischen Implerstraße und Münchner Freiheit 2037 fertig sein.