München - Was hat der Tempo-30-Test an der Rosenheimer Straße bisher gebracht? Ein einjähriger Verkehrsversuch seit November 2017 soll zeigen, wie sich das Tempolimit an der Rosenheimer Straße auswirkt. Wie berichtet, wurde auf dem etwa 500 Meter langen Abschnitt zwischen Rosenheimer Platz und Orleansstraße die Höchstgeschwindigkeit im Straßenverkehr von 50 auf 30 Stundenkilometer reduziert. Dadurch sollte sich unter anderem die Sicherheit für den Radverkehr erhöhen.