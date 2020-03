Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs (parteilos) warnt: "Wenn sich bei Ihnen an der Tür jemand ohne vorherige Terminvereinbarung als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgibt: Seien Sie skeptisch, lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, beantworten Sie keine Fragen und rufen Sie im Notfall die Polizei". Die Beschäftigten der Gesundheitsbehörden oder von Rettungsdiensten machen in puncto Coronavirus niemals unangemeldet Hausbesuche, so Jacobs.