München - In Parks, Grünanlagen, auf städtischen Plätzen und am Isarufer ist die Straßenreinigung derzeit besonders oft im Einsatz. Aufgrund des schönen Wetters am langen Osterwochenende hat die städtische Straßenreinigung nach den Feiertagen Sonderreinigungen mit zusätzlichen Entleerungen der Abfallbehälter veranlasst.