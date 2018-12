Stadt prüft Neue Wohnungen für Flüchtlinge?

Freimann - Wenn auf dem Areal der Bayernkaserne neu gebaut wird, stellt sich die Frage, wohin mit den Flüchtlingen, die dort seit 2015 in Obhut der Stadt leben. Die Stadtrats-CSU setzt sich dafür ein, dass diese in dem Viertel bleiben können. Gerade die Familien seien im Viertel gut angenommen und vorbildlich integriert, viele Kinder seien dort geboren und besuchten Schulen und Betreuungseinrichtungen. Die Stadt solle deshalb prüfen, ob in dem Neubaugebiet Wohnraum für diese Menschen geschaffen werden kann oder alternativ ein Bauträger Wohnungen errichtet, ähnlich dem Projekt am Dantebad.