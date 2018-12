"Generell gehören die Kreise im weiten Umfeld um München zu den am wenigsten erschwinglichen Märkten in ganz Deutschland. Im Bundesdurchschnitt kann sich ein sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter eine Wohnung mit einer Größe von 75,9 Quadratmeter leisten, in München dagegen nur 41,1 Quadratmeter und auch in den Landkreisen Ebersberg und Dachau nur wenig mehr als 43 Quadratmeter. Am anderen Ende des Spektrums stehen dagegen die Kreise Salzgitter, Pirmasens und Holzminden mit Quadratmetergrößen von mehr als 100 Quadratmeter", so die Studie.