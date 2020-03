Sinkende Wohnungsbauzahlen in München

Überraschend: Merk spricht trotz der sinkenden Zahlen von dem "dritten Rekordjahr in Folge", das ihr Planungsreferat zu verzeichnen habe. Martin Klamm vom Planungsreferat erklärt, warum man das so sehen kann: "Wir sehen den Vergleich in Fünf-Jahres-Blöcken." Im Zeitraum zwischen 2015 bis 2019 seien 58 Prozent mehr Wohnungen genehmigt worden als zwischen 2010 und 2014.