Wann kommt die Eishockey- und Basketballhalle?

Ein Rätsel gibt den Flanierenden im Park immer noch die Fläche des alten Radstadions auf. Die, weil kein Einzeldenkmal, mit Sondergenehmigung abgerissene Arena soll durch einen Neubau von Red Bull ersetzt werden. Betrieben wird die Stätte dann allerdings von der Olympiapark GmbH. Dafür muss der Bau aber freilich erstmal her.

Die Entscheidung im Architekturwettbewerb, soll noch im November getroffen werden. Dann müssen die städtischen Gremien ihren Segen geben – und am Ende Red Bull als Bauherr einen der zwei Finalisten auswählen. Die Österreicher wollen den ersten Spatenstich im Juni tun. Es ist also ein Ergebnis in der Planung abzusehen.

Um die Eishockey- und Basketballflächen unter ein Dach zu bringen, dass freilich zu einem ensemble-getreuen Bau gehören muss, wird wohl in die Tiefe gebaut werden.

Noch keine Pläne für das Eisstadion

Und wenn die neue Red-Bull-Arena da ist, wird freilich woanders ein Platz frei. Was mit dem Eisstadion passiert und wie es genutzt werden soll, ist noch völlig offen. "Wir wollen hier wirklich erst einmal, alle Ideen zulassen. Kultur, Sport oder etwas ganz Neues. Eine Zwischennutzung ist auch eine Möglichkeit", sagt Schöne. Denn: Auch die Eishalle wird früher oder später eine Frischekur brauchen.

Trotz Generalsanierung wird der Blick über den Park also der Gleiche bleiben. Wer eine völlig verrückte Idee für's Eisstadion hat, möge sich damit an den Olympiapark wenden.

Mini-Olympia zum Fünfzigsten

Mit dem Ansinnen, Olympische Spiele in die Stadt zu holen, ist man in München inzwischen eher vorsichtig. Aber so ein Mini-Olympia? So ganz ohne IOC und Konsorten? Das würde der Stadtgesellschaft wohl wesentlich besser schmecken. So hofft zumindest Marion Schöne. 2022 sollen im Olympiapark die European Championships ausgetragen werden.

Wettkämpfe im Schwimmen, Turnen, Rudern, Triathlon, Radsport Golf und Turnen werden bei den Leichtathlethik-Meisterschaften ausgetragen. Allerdings müsste die Bewerbung bald raus, zumindest von der Stadtspitze bräuchte es ein dafür positives Signal bis Weihnachten.

Mit rund 140 Millionen Kosten rechnet die GmbH, 100 Millionen davon müssten finanziert werden. Überzeugen sollen die Gelder, die damit in die Stadt fließen – und nicht zuletzt der ideelle Wert von nicht völlig kommerzialisiertem Spitzensport.