Giesing/Fröttmaning - Das Parken verboten, die U-Bahnen gesteckt voll: Vor dem Anpfiff ist Fußballschauen in München oft kein Spaß. Die Rathaus-CSU will für den Weg ins Stadion deshalb nun das Radl populär machen. Sowohl draußen bei der Allianz Arena als auch am Grünwalder Stadion soll die Stadt deshalb Fahrradabstellanlagen hinbauen. So fordert es die CSU in einem aktuellen Stadtratsantrag.