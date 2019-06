Staatsverschuldung Italiens - Alarmzeichen sind deutlich

Die sogenannten Märkte – also die Finanzanleger, welche Staatsanleihen kaufen – lassen sich das teuer bezahlen: Italien muss für seine Staatsverschuldung nicht nur höhere Zinsen als die Spanier hinlegen, sondern nähert sich bereits Griechenland an. Ab wann ist ein Staat in ernsthaften Schwierigkeiten?

Die Alarmzeichen sind deutlich. Es gibt in Italien den sogenannten Spread, der den Zinsunterschied zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen aufzeigt. Der ist dem kritischen Punkt schon sehr nahe. Die Verzinsung ist der Gradmesser, wie Anleger einen Schuldner beurteilen. Das kann eine gewisse Dynamik entwickeln: Wenn die Zinsen auf Staatsanleihen immer weiter steigen, hat man irgendwann so große Rückzahlungen, dass man sein Budget extrem reduzieren muss. Dann ist immer weniger Geld für normale Politik da: Die Sozialpolitik muss zusammengestrichen werden, die Renten gekürzt, das Rentenalter angehoben.