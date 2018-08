Giesing - Es war bereits 1.35 Uhr am Freitagmorgen, 3. August, als ein Zeuge in seiner Wohnung einen lauten Knall hörte. Beim Blick aus dem Fenster, konnte er jedoch nichts Auffälliges entdecken. Eine weitere Zeugin war gerade mit ihrem Radl in der Humboldtstraße unterwegs und hörte den Knall ebenfalls. Sie bemerkte allerdings zwei Personen, die mit Steinen die Fenster einer Immobilienfirma in der Straße einwarfen, berichtet die Polizei.