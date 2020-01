Nach AZ-Informationen wurde unter anderem ein Hakenkreuz und "Volksverräter" auf die Scheiben des Hauses in der Verdistraße in Obermenzing geschrieben, in dem die Büros von Pilsinger und dem Landtagsabgeordneten und ehemaligen Zweiten Bürgermeister von München, Josef Schmid, untergebracht sind. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Einsatz. Beamte sicherten noch gegen Mittag Spuren, der Staatsschutz ermittelt und wertet das Material der Überwachungskamera aus.