Staatsregierung teilt mit Tausende illegale Tiertransporte in Bayern gestoppt

Viele illegale Tiertransporte in Passau

Auffällig: Allein in Passau wurden den Angaben zufolge in diesem Zeitraum 4.380 illegale Tiertransporte gestoppt. Die Beamten entdeckten dabei neben zahlreichen Hunden und Katzen auch Leguane, ein Alpaka, ein Känguru und Schlangen. Die hohe Zahl komme wegen der Grenzkontrollstelle an der Autobahn 3 zustande. Viele Schmuggler kämen aus Österreich und müssten über Passau nach Deutschland, erklärte Bettina Mittler vom dortigen Tierheim.