Im vergangenen Jahr habe sich die bundesweite Bedrohung durch rechtsextremen Terrorismus sehr deutlich durch den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle und die rassistisch motivierten Morde in zwei Hanauer Shishabars gezeigt. Im Zuge der Corona-Pandemie hätten dann rassistische und antisemitische Verschwörungstheorien zusätzlich stark an Bedeutung gewonnen, sagte Bozoglu.