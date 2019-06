Staatsbesuch in Großbritannien Donald Trump posiert mit der Queen - und twittert munter Beleidigungen

Nur kurz vor seiner Ankunft im Buckingham Palast wetterte er gegen Londons Bürgermeister Sadiq Khan (48). Der sei in seinen Augen "ein eiskalter Verlierer", der ihn "sehr an unseren dummen und inkompetenten Bürgermeister von New York City, de Blasio, erinnert." Khan wurde in der Vergangenheit nicht müde, Kritik am US-Präsidenten zu äußern - und der revanchierte sich nun gleich mit zwei gehässigen Tweets an den britischen Bürgermeister. In denen er den Namen seines "inkompetenten" Kontrahenten übrigens falsch schrieb.