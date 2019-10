Am schlimmsten, so die "Soko Tierschutz", seien die Haltungsbedingungen der Affen. Sie lebten in zu engen Käfigen, in keinem davon gebe es das vorgeschriebene Beschäftigungsmaterial. Die Tiere litten unter Stress und drehten sich infolge im Kreis. Zudem seien sie sehr grob behandelt worden, ein Mitarbeiter habe sogar eines der Tiere absichtlich gegen eine Türkante geschlagen. Den Katzen im Labor seien die Beine an einem einzigen Tag 13 Mal zerstochen worden – laut "Soko Tierschutz" im Zuge einer Antibiotika-Studie für eine Tierarzneimittelfirma.