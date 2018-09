Staatsanwaltschaft ermittelt Ex-Bankmanager mit mehreren Posten: Heimliche Geschäfte

Angeklagter: Machte er eigenem Arbeitgeber Konkurrenz?

Antje Gabriel-Gorsolke, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg, bestätigte immerhin, dass auch diese Aktivitäten des Angeklagten untersucht worden seien. Aus ihrer Aussage, dass strafrechtlich relevante Aspekte in diesem Zusammenhang in der Anklageschrift ihren Niederschlag gefunden hätten, lässt sich entnehmen, dass der unter Betrugsverdacht stehende Banker auch in diesen Fällen kriminelle Energie aufbrachte.