München - Trainingshose. Trainingsjacke. Blaue Kappe auf dem Kopf. Daniel Bierofka steckt fast täglich in Sechzger-Klamotten: Löwen-Look auf dem Platz wie an der Seitenlinie im Stadion. Es muss schon ein besonderes Ereignis her, dass sich der Trainer des TSV 1860 mal aufbrezelt. Am Donnerstag gab es einen solch speziellen Anlass.