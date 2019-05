SRF gibt die Namen bekannt Schweizer "Tatort": Frauen-Duo löst Flückiger und Ritschard ab

Jetzt ist es also endgültig offiziell: Die Schweizer "Tatort"-Kommissare Liz Ritschard (Delia Mayer, 52) und Reto Flückiger (Stefan Gubser, 61) werden von einem Frauen-Duo abgelöst. Wie der verantwortliche SFR am Mittwochnachmittag bekannt gab, treten die Schauspielerinnen Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler (32) in deren Fußstapfen.