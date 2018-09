Reisinger: "Hoffe nicht, dass es zur Scheidung mit Ismaik kommt"

Herr Reisinger, auf einer Skala von null bis zehn: Wo pendelt sich das Verhältnis zwischen dem TSV 1860 und Ismaik derzeit ein?

REISINGER: Zwischen sechs und sieben, würde ich sagen. Schon aus der Konstellation ergeben sich verschiedene Interessen. Ein Investor will schnell nach oben und stellt Geld – wenn er es denn stellt. Der Verein muss aber auch auf Dinge wie Nachwuchs, Breitensport, Gemeinnützigkeit und andere Dinge schauen. Da einen Einklang zu finden, ist sehr schwer. Bei uns hat man es leider in der Vergangenheit versäumt, eine bessere Basis zu schaffen. Es ist wie in einer Ehe: Am Anfang sind alle verliebt, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird gestritten, desto mehr werden Grundsatzdiskussionen geführt. Jetzt sind wir im siebten Jahr – im verflixten siebten, wenn man so will. Ich hoffe nicht, dass es bei uns zur Scheidung kommt. Nicht falsch verstehen: Es ist notwendig zu diskutieren, wenn man das auf Augenhöhe tut und sachbezogen, denn dann kommt man zu einem Ergebnis, wie wir es in dieser Saison geschafft haben. Das muss unser Weg sein.