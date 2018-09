Protest bei SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860

"Wenn die Anliegen der Fans in Gesprächen kein Gehör finden, dann vertreten wir sie wieder dort, wo man uns nicht ignorieren kann: In unseren Stadien und Kurven. Wir haben angekündigt, dass man von uns hören wird und setzen das in der kommenden englischen Woche, dem 9. Spieltag, um", erklären die Fanszenen gemeinschaftlich in einem Schreiben, das am Sonntag auch auf der Facebookseite "Weiß-Blauer Blog" gepostet wurde.