Ob sie Spuren fanden, die dazu beitragen, den Verbleib der beiden Frauen zu klären, dazu wollte sich die Polizei am Donnerstag nicht äußern. Maria und Tatiana G. sind erst vor Kurzem in eine Neubauwohnung in der Ottobrunner Straße gezogen. Der Gebäudekomplex war erst im Herbst 2018 bezugsfertig.