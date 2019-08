Vergewaltiger bereits vor 44 Tagen aus Psychiatrie geflohen

Bleibt die Frage, warum niemand die Öffentlichkeit informierte, als Kirchner am Samstag vor 44 Tagen aus der geschlossenen Psychiatrie in Haar geflohen ist. Die Polizei München habe sofort die Fahndung eingeleitet, so ein Sprecher. Trotzdem konnte der Sexualstraftäter wohl die Stadt verlassen. Ob denn eine Öffentlichkeitsfahndung angemessen gewesen wäre? "So eine Fahndung muss die Staatsanwaltschaft anweisen“, so der Polizeisprecher, die ab dem Tag der Flucht informiert gewesen sei.