München – Ein grapschender Pöbler hat am Diestagnachmittag die Bundespolizei an der Hackerbrücke beschäftigt. Der 38-Jährige hatte am Bahnsteig Hackerbrücke gepöbelt und Reisende belästigt. Der Mann soll außerdem eine junge Frau ins Gesicht gefasst und sie anschließend festgehalten haben. Außerdem sei auch ein 21-Jähriger von dem Mann bedroht worden.