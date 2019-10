Spruch des Tages YouTuber Rezo als Bundeskanzler?

YouTuber Rezo (27) gibt sich im ZEIT-Podcast "Alles Gesagt?" selbstbewusst. Er hätte das Klimapaket der Bundesregierung "in zwei Wochen geschafft" und "ich hätte den Job viel besser gemacht als die Leute. Ich glaube, die worken nicht genug", sagt der 27-Jährige. Doch will er wirklich Bundeskanzler sein? Er räumt ein, dass er es sich zurzeit nicht vorstellen könne, wie er das werden könne. "Ich bin ein prinzipientreuer Mensch, der trotzig wird, wenn Dinge nicht cool sind, wenn man nicht gut behandelt wird. So kannst Du langfristig nicht in der Politik bestehen", gibt Rezo zu bedenken. Einen Wechsel in die Politik, "in ein paar Jahren", schließt er aber nicht aus.