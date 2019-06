Spruch des Tages Wann Linda Cardellini weint

Schauspielerin Linda Cardellini (43, "Avengers: Endgame") ist es gewohnt vor der Kamera zu weinen. In ihrer Netflix-Serie "Dead to Me", die um eine zweite Staffel verlängert wurde, passiert dies mehr als einmal. Privat hingegen kommen ihr bei Animationsfilmen die Tränen, wie sie in der US-Sendung "Late Night with Seth Meyers" erzählt hat. "Wenn ich Animationsfilme ansehe, bricht mein Herz", sagte die 43-Jährige. Doch seien es stets Tränen der Rührung. Sie liebe die Filme "Findet Nemo" (2003) und "Oben" (2009), bei denen sie jeweils in Tränen ausgebrochen sei.