Spruch des Tages Viola Davis hat Versagensängste

Auch ein gefeierter Hollywood-Star der Marke Viola Davis (54, "Fences") ist nicht vor Selbstzweifeln gefeit, wie sie als Gast bei "Jimmy Kimmel Live!" verraten hat. Der Grund dafür ist ihre Rolle als Michelle Obama (55), die sie in der Showtime-Dramaserie "First Ladies" innehat. "Ich bin komplett verängstigt", gesteht sie dem Late-Night-Talker angesichts der Möglichkeit, dass Barack Obamas Frau nicht gefallen könnte, wie sie in der Serie von Davis dargestellt wird. Die Schauspielerin warte seither darauf, dass ihr Telefon klingelt und Michelle Obama am anderen Ende der Leitung ist, um ihr "den Hintern zu versohlen."