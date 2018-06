Spruch des Tages Victoria Beckhams hohe Ziele

Ex-Spicegirl und Modedesignerin Victoria Beckham (44) hat sich damit wirklich hohe Ziele gesetzt! Mit dieser Ankündigung während ihrer Rede auf dem Forbes Frauengipfel in New York nahm sie laut "Daily Mail" zudem sämtlichen Trennungsgerüchten den Wind aus den Segeln, die seit Anfang des Monats kursierten. Seit fast zwanzig Jahren sind Ex-Fußballer David Beckham (43) und die Karrierefrau verheiratet. Beide haben vier Kinder: Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Harper (6) und Victoria Beckham lobte das Engagement ihres Ehemanns für die Familie. Der Fußballstar würden seinen gerechten Anteil an den Erziehungsaufgaben tragen und das inklusive Fahrdiensten für die Kinder und Essen kochen, wie sie mit großer Dankbarkeit für ihn verlauten ließ.