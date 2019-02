Spruch des Tages Val Kilmer: Spaß am Set von "Top Gun"

Val Kilmer (59, "Top Gun") spricht in höchsten Tönen von seinem Schauspiel-Kollegen Tom Cruise (56), wie die US-Seitet "The Hollywood Reporter" berichtet. Hinter den Kulissen von "Top Gun: Maverick" ging es laut Kilmer immer lustig zu: Cruise soll den 59-lährigen "wie ein Schulkind" zum Lachen gebracht haben. Auch Produzent Jerry Bruckheimer (75) trug zur guten Atmosphäre bei. So gelöst die Stimmung hinter der Kamera auch war, im Sequel zu "Top Gun" geht es sicherlich ernster zu. Der Actionfilm wird im Sommer 2020 in den Kinos zu sehen sein.