Spruch des Tages Underwood über ihre schwerste Zeit

In einem Interview mit dem "Guardian" hat Carrie Underwood (36, "Cry Pretty") über die schwere Zeit gesprochen, in der sie drei Fehlgeburten hatte. Nachdem sie das im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatte, habe sie viel Zuspruch bekommen: "Es ist etwas, worüber die Leute nicht wirklich reden", sagte sie. "Sogar Leute, die meine Freunde sind und die ich gut kenne, sagten, nachdem ich darüber gesprochen habe: 'Meine Güte, ich auch!' Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das ich über sie hätte wissen sollen." Underwoods erster Sohn Isaiah kam 2015 zur Welt. Nach seiner Geburt wollten die Sängerin und ihr Ehemann Mike Fisher weiteren Nachwuchs, die Fehlgeburten erlitt sie 2017 und Anfang 2018, verriet sie in einer TV-Show. Im Januar 2019 wurde schließlich ihr zweiter Sohn Jacob geboren.