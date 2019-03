Spruch des Tages Til Schweiger über Vorwurf zu neuem Film

Das internationale Remake des Films "Honig im Kopf" namens "Head Full of Honey" von Til Schweiger (55, "Klassentreffen 1.0") floppte in den USA, viele Kritiken waren vernichtend: Im Interview mit "Bild am Sonntag" spricht Schweiger darüber, wie sehr ihn das trifft: "Vor allen Dingen tut es mir für Nick Nolte leid, weil er sich Hoffnungen gemacht hat", sagt er. Nick Nolte (78, "Herr der Gezeiten") spielt die Hauptrolle des an Alzheimer erkrankten Großvaters.