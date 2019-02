Spruch des Tages Taylor Swift hat Freud und Leid

Taylor Swift (29, "reputation") versucht Gefühle in ihren Liedern zu konservieren. Gute Musik, aber auch Bilder und Texte lösen bei ihr Emotionen aus, wie sie selbst in der "ELLE" schreibt. Diese Nostalgie nutzt die 29-Jährige beim Schreiben ihrer Hits als Inspiration. Die Sängerin arbeitet damit aber nicht nur Trennungen auf, auch positive Erlebnisse sollen dem Hörer durch ihre Songs in den Kopf schießen.