Spruch des Tages Tarantino: "Star Trek" vs. "Star Wars"

Regisseur Quentin Tarantino (56, "Pulp Fiction") liebt die Serie "Star Trek" nur aus einem einzigen Grund: Hauptdarsteller William Shatner (88). Das verriet der Oscarpreisträger in einem Interview mit dem Online-Portal "Deadline". Seit längerem häufen sich auch die Gerüchte, dass es einen neuen "Star Trek"-Film von Tarantino geben soll. In dem Interview sagt er nur dazu: "Ich weiß nicht, ob ich es tun werde oder nicht". Sein neuer Film "Once Upon A Time In... Hollywood" mit Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44) startet am 15. August in den deutschen Kinos.